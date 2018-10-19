تسلا تطلق نموذجا جديدا بـ 45 ألف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قدمت شركة Tesla إصدارًا جديدًا بقيمة 45 ألف دولار أمريكي من سيارتها طراز 3 سيدان في موقعها على الويب، حيثُ أطلقت السيارة مع اقترابِ تخفيض الضرائب في الولايات المتحدة على سيارات Tesla إلى النصف.



يمتلكً الإصدار الجديد فترة تسليمٍ تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أسابيع، وفقًا للموقع الإلكتروني، ويحقُ للعملاء الحصول على ائتمانٍ ضريبي يبلغ حاليًا 7500 دولار أمريكي إذا استلموا السيارة بحلولِ نهاية العام.

ووفقًا لموقع الويب، فإن طراز الدفع الخلفي يحتوي على بطارية "متوسطة المدى" ، وهي مجموعة من 260 ميلاً ، أي أقل بـ 50 ميلاً من البطارية طويلة المدى التي تم تجهيز الطراز 3 الأغلى ثمنها.

على الرغم من أن Tesla قد وعدت بإصدار المستوى الأساسي من الطراز 3 بسعر 35000 دولار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن إلا عن إصدارات أعلى تكلفة تبدأ من حوالي 49000 دولار. ويبدو أن إضافة الإصدار المتوسط ​​السعر من الطراز 3 طريقة استراتيجية لجذب المشترين المحتملين الذين كانوا ينتظرون الإصدار الأقل سعراً.

المزيد من الأخبار

إكتشف مواصفات أسرع كاميرا في العالم بقدرات خرافية

مطالبات جديدة بإقالة "مارك زوكربيرغ" من رئاسة فيسبوك