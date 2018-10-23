"مدينة مصدر" تعتمد مركبة ذاتية القيادة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعتمدت "مدينة مصدر" في أبوظبي رسمياً أول مركبة ذاتية القيادة (نافيا أوتونوم) ضمن شبكتها للتنقل الذاتي، لتشكل بذلك نقلة نحو المرحلة التالية من تطوير وتوسيع نظام التنقل المستدام في المدينة.

وأوضحت أنه تم تحديث التكنولوجيا في المركبات ذاتية القيادة لديها، بحيث تتمكن من السير في الشوارع دون الحاجة إلى مسارات مخصصة، لافتة إلى أن المركبة «نافيا أوتونوم» تستوعب 12 راكباً.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مدينة مصدر»، يوسف باصليب، في تصريحات صحافية، إن المركبة «نافيا أوتونوم» صديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، وتمتاز بمعايير أمان عالية، كما يمكنها السير في الطرقات العادية بحد أقصى للسرعة يبلغ 25 كيلومتراً في الساعة، في ما يمكن شحن بطاريتها لمدة نصف ساعة، تمكنها من السير لمدة تسع ساعات متواصلة، مع زيادة السعة المقعدية للمركبة لتستوعب 12 راكباً.

وأضاف باصليب أن لدى «مدينة مصدر» مركبات داخلية ذاتية القيادة منذ عام 2008، تعمل داخلياً، ونقلت أكثر من 2.5 مليون راكب، لافتاً إلى أنه تم تحديث التكنولوجيا حالياً، بحيث تتمكن المركبات الذاتية القيادة من السير في الشوارع العادية دون الحاجة إلى مسارات مخصصة.

وتابع: «تعمل المركبة حالياً في (مدينة مصدر)، وسيلة للتنقل، في ما تجري مناقشات مع دائرة النقل لإمكانية تطبيقها في منطقة كورنيش أبوظبي»، لافتاً إلى خطة لزيادة عدد المركبات ذاتية القيادة إلى سبع مركبات حتى عام 2020، بالتوازي مع التوسعات في «مدينة مصدر».

وبحسب بيان لـ«مدينة مصدر»، فإنه بعد استكمال فترة تجريب المركبة بنجاح ضمن «مدينة مصدر»، سيتم قريباً إطلاق خدمة المركبة ذاتية القيادة بشكل منتظم، وعلى مدار اليوم، لتربط بين مواقف السيارات المتعددة مع الساحة الرئيسة ضمن المدينة، لتكون بذلك أول خدمة تنقل بالمركبات ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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