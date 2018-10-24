كيف تتجنب سرقة بياناتك الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ينصح خبراء الأمان بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بعدم النقر على أية روابط في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن فتح صفحات الويب المعنية مباشرة. وفقا لموقع "ae24".

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم نشر الكثير من المعلومات عن المستخدم، حتى لا يتمكن القراصنة والمحتالون من استغلالها، ويتوجب على المستخدم بشبكة فيسبوك مثلا تقييد عملية الوصول إلى البيانات الشخصية، وأن يقتصر ذلك على الاسم وصورة البروفايل.

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كما يتعين على المستخدم التشكك في الروابط، التي تصل إليهم من الأشخاص الغرباء أو من جهات الاتصال المختلفة بدون طلب منهم، وغالبا ما تشتمل هذه الرسائل على عبارات مثل "هل أنت موجود في هذا الفيديو؟" أو "اكسب الكثير من الأموال من المنزل" أو "لقد تم حذف حسابك" أو "قم بتأكيد حسابك".

وعادة ما تكون مثل هذه العبارات مرتبطة برابط يتعين على المستخدم النقر عليه لتسجيل الدخول، بالإضافة إلى الخدمات، التي تزعم أن الأشخاص، الذين شاهدوا بروفايل المستخدم مؤخرا، يريدون الوصول إلى صفحته الشخصية. كما يتعين على المستخدم أن يتوخى الحرص والحذر عند التعامل مع الرسائل، التي تزعم بوجود قسائم هدايا من الماركات العالمية الشهيرة أو المنتجات الفاخرة.

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