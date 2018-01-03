2017 عام الفضائح التقنية والتكنولوجيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تميز عام 2017، بكثرة الفضائح التقنية في مجالات مختلفة (الهواتف الذكية والإنترنت والألعاب الإلكترونية..).

أبرز وأكبر الفضائح التقنية خلال هذا العام، كما رصدها موقع "بيزنيس إنسايدر":



إذ كان عاما صعبا على شركة أوبر لخدمات التوصيل، حيث بدأ حظها السيء في يناير، حين فقدت أكثر من 200 ألف عميل خلال يومين فقط،



شهر فبراير كان شاهدا على سقوط نجم موقع يوتيوب "بيودي باي" بعد نشره مقاطع فيديو تحتوي على رسائل معادية للسامية.



يوتيوب ايضا تأثر : في مارس، أقدمت علامات تجارية كبرى على سحب إعلاناتها، التي تقدر بملايين الدولارات، بسبب ظهور محتوى متطرف على موقع يوتيوب. يأتي هذا بعدما تبين أن إشهار هذه العلامات التجارية الكبرى بجوار مقاطع فيديو تروج لوجهات نظر متطرفة ومحتوى ينشر الكراهية.



تقاطرت اتهامات التحرش الجنسي بشكل كبير، من يونيو إلى ديسمبر، على مستثمرين و تنفيذيين لمؤسسات تقنية. ومن بين المتهمين، مؤسس شركة "ستارتاب"، دايف ماكلور ، بالإضافة إلى جاستن كالدبيك، مؤسس شركة "باينري كابيتال"،



في يوليو، ذهب حوالي 20 ألف لاعب للعبة "بوكيمون غو" من جميع أنحاء العالم من أجل أول مهرجان للعبة. إلا أن الحدث تحول إلى "كارثة" بعدما توقفت خوادم اللعبة بسبب الضغط الكبير الذي شهدته.



غوغل: أصدرت ، في أغسطس، قرارا بإقالة موظف كتب مذكرة داخلية أرجعت التفاوت بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا إلى فروق بيولوجية.



فيسبوك وخلال سبتمبر، اعترفت أن بعض الإعلانات التي اشتراها الروس على موقعها الاجتماعي العام الماضي روجت لمناسبات خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية،



الأخبار الزائفة حيث قضت عدة مواقع (تويتر وفيسبوك وغوغل..) عام 2017 في محاربة الأخبار الزائفة والكاذبة. إلا أن أسوأ ما حدث كان بعد هجوم لاس فيغاس، حيث اكتسحت الأخبار والمعلومات المغلوطة حول هذا الحادث الشبكات الاجتماعية.

ياهو: أعلنت في أكتوبر، أن اختراقا للبيانات وقع عام 2013 وصل إلى جميع حساباتها البالغ عددها 3 مليارات حساب،



اكتشف خبراء ثغرة أمنية خطيرة في "ماك أو إس"، تتيح لأي شخص لديه تصريح استخدام الحاسوب، الحصول على امتيازات المسؤول الأول عن النظام.



خلال شهر ديسمبر الجاري، قال مستخدمو طرازات قديمة من هاتف آيفون إن سرعة الجهاز يمكن أن تزيد بشكل ملحوظ إذا تم استبدال البطارية، وهو ما يشير إلى تعمد شركة أبل برمجة الأجهزة لتبطئ من سرعتها عند وقت معين من عمر البطارية

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