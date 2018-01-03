واتساب يتوقف نهائياً على آلاف الهواتف بقرار من المطور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توقف تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف، بقرار من الشركة المطورة، مع بداية العام الجديد 2018.

وأوقفت الشركة التابعة لـ"فيسبوك" دعم التطبيق على بعض الأجهزة؛ "لكونه مصمماً بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف".

و تشمل الأجهزة التي توقّف عمل التطبيق عليها، تلك التي تعمل بنظام "بلاكبيري OS" وبلاكبيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0 الذي تطوره شركة مايكروسوفت، وتقدر أعداد تلك الهواتف بالآلاف على مستوى العالم.

أما بخصوص مستخدمي هواتف نوكيا S40، فلن يكون بإمكانهم تشغيل "واتساب" بحلول نهاية 2018. على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.

وأوضح "واتساب" أن "بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة".نوكيا

إقرأ أيضاً

سامسونغ تعاني من مشكلة خطيرة مع بداية 2018

إحذر من هذه الأجهزة.. قد تتحول إلى "جواسيس" داخل بيتك