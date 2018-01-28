ميزة جديدة من "واتساب" تمكنك من تجاهل "المزعجين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منذ سنوات خلت ونحن نشارك كل تفاصيل حياتنا مع من حولنا، الأقارب، الأصدقاء، زملاء العمل ولاتمر دقيقة إلا ويردنا بالمقابل أخبار مشابهة، بعضها غث والبعض الآخر مهم. كل هذا بفضل تطبيقات التراسل الفوري ولعل رائدها تطبيق "واتس" الأهم والأكثر انتشارا بين جموع المستخدمين..

صحيح أن واتساب يمكّننا من البقاء على اتصال دائم مع المحيط ولكن هذه الخدمة تجلب في بعض الأحيان الإزعاج وفقدان السيطرة على الوقت، لذلك أضافت شركة "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدم تصنيف الإشعارات التي يستقبلها حسب قائمة أولوياته الخاصة.

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ويطلق على الميزة الجديدة التي ستطلق في التحديث المقبل لتطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"iOS"، "قناة الإشعارات"، ومن شأنها تمكين المستخدم من التركيز على الرسائل المهمة وتجاهل المحادثات المزعجة.

وتعطي هذه الخاصية المستخدم 10 تصنيفات للإشعارات، بحيث يمكنه التحكم في ظهور أو عدم ظهور الإشعارات لكل منها، أو إعطائها درجات متفاوتة من الأهمية، حيث ستظهر على الشاشة وبإشعار صوتي الرسائل من الأشخاص "الأكثر أهمية"، أما الأقل أهمية فسوف يكتفى فيها بالصوت فقط، والأقل ستكون بلا أي إشعار.

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