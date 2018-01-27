"تويتر" يجهز خاصية جديدة لتحميل ونشر مواد الفيديو

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت تقارير حديثة لموقع بلومبرغ عن قيام موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بالتجهيز لإطلاق خاصية جديدة ستغير بصورة جذرية طريقة التعامل مع موقعها وهي متعلقة بتحميل ونشر مواد الفيديو بشكل قريب من خدمة "سناب شات" الشهيرة.

ووفقا لبلومبرغ فإن خاصية تويتر الجديدة ستركز بشكل أساسي على تسهيل مهمة مشاركة الفيديوهات على مستخدمي الموقع بشكل مماثل تقريبا لموقع "سناب شات" بدون الكشف عن المزيد التفاصيل.

ولكن بحسب موقع "ذا نكست ويب" فإن خاصية الفيديو الجديدة في تويتر ستكون أقرب إلى موقع "إنستغرام" وليس "سناب شات"، اذ سيعمد تويتر إلى تقليل عدد نقرات المستخدم لمشاركة فيديو ما.

يذكر أنها ليست المرة التي يتم فيها اتهام منصة للتواصل الاجتماعي بتقليد إحدى خصائص تطبيق الفيديوهات القصيرة "سناب شات"، اذ كانت أبرز الاتهامات موجهة إلى فيسبوك وإنستغرام على وجه الخصوص.



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