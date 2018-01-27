فيسبوك يقدم منحا دراسية بقيمة مليون دولار لطلاب الصحافة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قال موقع التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك إنه يشترك مع الرابطة الوطنية للصحفيين من أصل إسباني، وجمعية الصحفيين الأمريكيين الآسيويين، وجمعية الصحفيين الأمريكيين الأصليين، والجمعية الوطنية للصحفيين المثليين، لتوزيع ما يصل إلى مليون دولار من المنح الدراسية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وستتلقى كل منظمة مبلغ 250 ألف دولار من خلال مبادرة تسمى "مشروع صحافة فيسبوك"، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة كل منحة دراسية 10 آلاف دولار، وتقول الشركة عبر المدونة الرسمية الخاصة بها على الإنترنت: "إن مشروع صحافة فيسبوك ملتزم بدعم الجيل القادم من الصحفيين".

وتمثل هذه الخطوة أحدث الطرق التى ترد بها فيسبوك على المخاوف الخاصة بتأثيرها على صناعة الأخبار، واعترفت الشركة منذ فترة طويلة بأن موقعها العملاق يعد واحدا من الطرق الأساسية التي يحصل بها الناس على أخبارهم وفي العام الماضي تعرض فيسبوك لانتقادات واسعة بسبب استغلال المنصة والتلاعب بها لنشر الدعاية المضللة، والخدع والقصص كاذبة.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة قال فيسبوك إنه سيجري مسحا على بعض المستخدمين لمعرفة المؤسسات الأخبار التي يثقون بها.

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