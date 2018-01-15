خطوات تمكنك من حذف رسائل " واتساب" حتى بعد مرور 7 دقائق

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (الإمارات اليوم)

من منا لم يستخدم تطبيق التراسل الفوري "واتساب"؟ تطبيق يسعى مطورو الهواتف النقالة الى تزويد أجهزتهم بخصائص تدعمه ومهما كان الجهاز زهيد الثمن، فمزاياه العديدة جعتله في أولوية اهتمامات المستخدمين، ولا يزال "واتساب" يتحفهم بتحديثات تجعل من استخدامه متعة بقدر ما هو حاجة ملحة في عصر متسارع.

وآخر تحديثات هذا التطبيق كانت ميزة او خدمة "حذف الرسائل" والتي تمكن كلا من المرسل والمستقبل من حذف الرسائل فيما بينهما في غضون فترة لا تتجاوز الـ7 دقائق.. إلا أن هذه الفترة لم ترق لكثير من المستخدمين الذين اعتبروها تقييدا للخدمة ككل، وطرح السؤال التالي: هل يمكن الإلتفاف على هذه الميزة واختراق حاجز الـ7 دقائق؟.. والجواب نعم وذلك من خلال اتباع الخطوات الـ9 التالية:

1- قم بقطع الاتصال بالإنترنت، سواء كنت تستخدم شبكة واي فاي "المنزلية" أو باقة البيانات الجوالة.

2- افتح صفحة الإعدادات في هاتفك الذكي.

3- إختر التطبيقات ثم قم بالنقر على تطبيق واتساب بعدها قم باختيار إيقاف إجباري.

4- ارجع إلى الإعدادات مرة ثانية، وقم بإيقاف التحديث التلقائي للتاريخ والوقت.

5- قم بإرجاع تاريخ ووقت الهاتف الذكي إلى التاريخ والوقت الذي قمت بإرسال الرسالة فيه.

6- بعد إتمام الخطوات السابقة، قم بفتح تطبيق واتساب على المحادثة التي تريد حذف الرسالة منها، ثم قم بتحديد الرسالة، وانقر على حذف الرسالة، سيظهر لك خيار الحذف لدى الجميع، قم باختياره.

7- قم بإعادة تعيين التاريخ والوقت إلى الوضع التلقائي.

8- قم بتفعيل الاتصال بالإنترنت.

9- ارجع إلى المحادثة التي قمت بحذف المحادثة منها، سترى بجانب جملة "أنت حذفت هذه الرسالة" إشارة تعجب باللون الأحمر، قم بالنقر عليها، سيظهر لك خيار "إعادة إرسال الرسالة" قم بالنقر عليه، كي يقوم واتساب بحذف الرسالة من الطرف الآخر.

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