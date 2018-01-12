ثغرة في واتساب تتيح الإطلاع على رسائل المجموعات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف فريق من الباحثين الأمنيين الألمان ثغرة في تطبيق واتساب تتيح للقراصنة الإطلاع على محتوى الرسائل في المحادثات الجماعية.

وبحسب هؤلاء فإن أي شخص يتحكم بمخدمات واتساب يمكنه بسهولة إضافة أشخاص في المحادثات الجماعية من دون الحاجة حتى للحصول على موافقة مدراء المجموعة.

واستعرض الباحثون من جامعة Ruhr University Bochum الألمانية الثغرة الخاصة بواتساب ضمن مؤتمر Real World Crypto security، إضافة إلى ثغرات في تطبيقات دردشة أخرى بما فيها Signal.

هذا يعني ان أي شخص من موظفي #واتساب أو السلطات الحكومية يمكنه الإطلاع على محادثات المستخدمين، حتى مع استخدام التشفير من الطرف للطرف، ما يعني أن التشفير لا يقدم أي فائدة هنا لأنه يفترض أن لا يتمكن من قراءة محتوى الرسالة سوى المرسل والمستقبل

يحتوي تطبيق التراسل الفوري "وتسآب" على العديد من الحيل والأسرار، التي لا يعلمها الكثيرون، وذلك مثل الكثير من التطبيقات التي يوجد فيها حيل خفية، ولكنها قد تكون مهمة لبعض المستخدمين.

وبحسب تقرير نشره موقع "Computer Hoy"، مجموعة من الحيل الخفية ومنها:

1- قراءة الرسائل في سرية

يعتبر هذا الخيار متاحًا، لكل الأنظمة "أندرويد" أو "iOS"، ويتمثل دوره في عدم السماح للمرسل بتلقي أي تأكيد على قراءة الرسالة من قبل المتلقي. يمكن الدخول إلى قسم "إعدادات" التطبيق، ثم إلى "معلومات الحساب"، ثم "الخصوصية"، وإيقاف تشغيل خيار "تأكيد القراءة"، وذلك بالنسبة لنظام أندرويد. ويمكن الولوج من نظام "أي أو إس"، إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم "الخصوصية"، وتعطيل عمل خيار "تأكيد القراءة".

جدير بالذكر أن هناك طريقة أخرى لقراءة الرسائل على تطبيق واتسآب دون أن تتفطن الجهة المقابلة، وذلك من خلال تفعيل وضع الطائرة في الهاتف، ثم الدخول لقراءة رسالة الواتساب، والخروج من التطبيق قبل إعادة تشغيل الوضع العادي للهاتف.

2- قائمة المحظورين

يخصص "واتسآب" قسماً لإظهار جميع المستعملين الذين تم حظرهم على التطبيق. يمكن الولوج إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم "الخصوصية"، ثم الدخول إلى "الحظر"، حيث يظهر جميع من لم يعد بإمكانهم إرسال رسائل إليك.

3- كلمة سر لحساب واتسآب

توجد مجموعة من التطبيقات التي يمكن من خلالها عمل كلمة سر لحسابك، مثل "آب لوك"، أو تطبيق "لوك فور واتس ماسنجر"، أو "آب لوكر"، وذلك بالنسبة لنظام أندرويد، وفي المقابل، ليست هناك أي وسيلة فعالة بالنسبة لنظام آي أو إس فيما يخص حماية التطبيق.

ولربط حساب الواتسآب بكلمة سر، يجب الولوج إلى قسم "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم الضغط على "التحقق من خلال خطوتين"، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وبهذه الطريقة لن يتمكن أي شخص من انتحال شخصيتك حتى عند استعمال رقم هاتفك.

4- استرجاع الرسائل المحذوفة

للقيام بهذه العملية، يجب إلغاء تثبيت التطبيق، ثم تثبيته من جديد، وهي الخطوة التي تتيح خيار استرجاع نسخة احتياطية من دردشات التطبيق. وفي حال الموافقة على هذا الخيار، يمكن استعادة الرسائل المحذوفة آليا، ولكي يصبح هذا الخيار متاحًا، في حال تفعيل خيار النسخ الاحتياطي بشكل مسبق.



5- إخفاء الصورة الشخصية عن الغرباء

يمكنك أن تمنع أي شخص جديد قمت بإضافته على واتسآب، وما زلت لا تعرف هويته جيداً، من رؤية صورتك الشخصية على التطبيق. ويمكن ذلك من الولوج إلى قائمة "الإعدادات"، ثم "الحساب"، وبعد ذلك "الخصوصية"، وفي هذه القائمة، يمكن تحديد الفئة التي يمكنها رؤية صورتك الشخصية وحالتك على واتسآب؛ إما الجميع، أو الأصدقاء، أو لا أحد.

6- استخدام التطبيق بدون شريحة الهاتف الخلوي

لا يمكن أن يحدث أي شيء، إذا قمت بسحب شريحة الهاتف الخلوي، طالما لم تسجل نفس هذا الرقم في تطبيق واتسآب على جهاز آخر.

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