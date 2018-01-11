​​​​​​​آبل تصدر جيلا جديدا من هواتف "SE"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أكدت مصادر مقربة من آبل عزم الشركة إصدار جيل ثان من هواتف "SE" ربيع العام الجاري، ووفقا لبعض المواقع المهتمة بشؤون التقنيات والأجهزة الذكية فإنه "وبعد النجاحات والمبيعات الكبيرة التي حققتها هواتف آيفون-SE التي طـُرحت منذ عامين، قررت آبل تخصيص ميزانية خاصة لتطوير جيل ثان من هذه الهواتف وطرحِه في الأسواق في النصف الثاني من هذا العام".



وهذه الهواتف التي من المفترض أن تظهر في معرض"Apple WWDC 2018"، من المنتظر أن تلقى أيضا رواجا كبيرا، نظرا لسعرها المتوسط وأدائها الجيد الذي ستضمنه معالجات "A10" التي استخدمتها آبل في هواتف "آيفون-7"، بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي التي ستكون بحجم 2 أو 3 غيغابايت.

أما فيما يتعلق بالشكل الخارجي لهذه الهواتف، فتفيد المعلومات بأن "iPhone SE 2" سيأتي شبيها بالجيل الأول من هواتف "SE" مع هيكل خارجي من الزجاج على غرار هواتف آيفون "8 و8 Plus وX".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المصادر المطلعة على شؤون التقنية كانت قد أكدت عزم آبل طرح 3 هواتف جديدة هذا العام، الأول سيكون بشاشة OLED عالية الدقة 5.8 بوصة وبطارية بسعة 2700 ميللي أمبير، والثاني سيأتي بشاشة LCD أقل دقة بحجم 6.1 بوصة وبطارية بحجم 2900 ميللي أمبير تقريبا.

أما الهاتف الثالث والذي سيكون الأغلى والأكثر تطورا، فسيزود بشاشة OLED عالية الدقة 6.5 بوصة وبطارية بسعة 3300 أو 3400 ميللي أمبير، فضلا عن العديد من الخصائص كميزة التعرف على الوجوه وبعض الميزات المعدلة من تلك الموجودة في هواتف "آيفون-X.

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