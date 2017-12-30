على آيفون فقط.. تطبيق لتحويل الصور الحية إلى فيديوهات فورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تدعم أجهزة آيفون ابتداء من iPhone 6s والأجهزة الأحدث ميزة الصور الحية والتي تعرف بـLive Photo، حيث يتم تسجيل ما يحدث في غضون 1.5 ثانية قبل التقاط الصورة وبعدها. لهذا إذا كنت تملك جهاز الآيفون فلا تتردد من استخدام هذه الميزة والاستفادة من تطبيق Live Memories، الذي يتيح إنشاء فيديوهات فورية من الصور الحية بطريقة سلسة وممتعة..

بعد اختيار مجموعة الصور الحية التي ترغب بتحويلها إلى فيديو فوري، ما عليك سوى اختيار أين ترغب بمشاركة الفيديو، حيث يتيح التطبيق تصدير الفيديو بثلاثة أبعاد مختلفة للتناسب مع مختلف الشبكات الاجتماعية، يتوفر تطبيق "Live Memories " لأجهزة آيفون 6 إس والأجهزة الأحدث على متجر آب ستور بحجم 9.3 ميجابايت..

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