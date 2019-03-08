تقارير تكشف تفاصيل اتفاق مارسيلو مع يوفنتوس

أخبارالآن | دبي - الإماراتالعربيةالمتحدة (صحيفةآس)

كشفت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية عن توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع البرازيلي مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد على بنود عقده الذي سيربطه به بداية من الموسم المقبل.

اللاعب الذي يرتدي قميص الميرينغي منذ عام 2007، سينضم إلى صفوف السيدة العجوز اعتبارًا من يوليو المقبل ولمدة 4 مواسم، وسيحصل عى راتب قدره 12 مليون يورو في الموسم الواحد، بحسب ما أكدته صحيفة آس الإسبانية.

وتراجع أداء مارسيلو بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، وخرج من حسابات سانتياغو سولاري مدرب الميرنغي، وأصبح بديلًا للشاب الإسباني ريغيلون خلال المباريات الأخيرة، وهو ما دفعه لمطالبة إدارة النادي بالسماح له بالرحيل.

وامتدت مسيرة مارسيلو في صفوف النادي الملكي على مدار 13 موسما، توج خلالها بكل الألقاب الممكنة مع الفريق، وكان أحد العناصر الأساسية للتتويج برباعية دوري الأبطال خلال المواسم الخمس السابقة.

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