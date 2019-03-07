كورتوا يكمل أسبوعه الكارثي ويعتدي على صحفي في مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة موندو ديبورتيفو)

واصل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني مشاكله في الفترة الأخيرة، ولكن هذه المرة خارج الملعب، حيث اعتدى على أحد الصحفيين في العاصمة الإسبانية مدريد في أعقاب خروج فريقه المدوي من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أكدت أن كورتوا قد لاحظ متابعة أحد الصحفيين لسيارته وهو ما أثار أعصابه بشدة، لينفعل ويقذف سيارة الصحفي بجسم صلب لكي يبتعد عنه، وهو ما تسبب في أضرار بالسيارة.

وواصل الصحفي مطاردة سيارة كورتوا لكي ينقل أرقام لوحتها ويبلغ الشرطة عن الحادث، ولكنه قرر عدم إبلاغ الشرطة والإكتفاء بما حدث لتجنب إشعال أزمات جديدة في صفوف النادي الملكي الذي يعيش أوقاتًا عصيبة هذا الأسبوع.

ويمر كورتوا بفترة سيئة في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث خسر فريقه مباراتي الكلاسيكو أمام برشلونة ليبتعد عن المنافسة في الليغا ويخرج من بطولة الكأس، قبل أن يودع مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وتعرض الحارس البلجيكي لإنتقادات عديدة في ظل تراجع مستواه وتسببه في أهداف عديدة سكنت شباكه منذ أن انضم للميرنغي قادمًا من البلوز تشيلسي الصيف الماضي.

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