مدافع ليفربول مورينو على رأس المرشحين للانضمام إلى برشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يسعى نادي برشلونة إلى التعاقد مع مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الظهير الأيسر الإسباني ألبيرتو مورينو، خلال الموسم المقبل.

ويأتي الإسباني ألبيرتو مورينو الظهير الأيسر للريدز على رأس المرشحين لارتداء قميص البلوغرانا، وذلك وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

يذكر أن تقارير صحفية تم تداولها في وقت سابق حول رغبة برشلونة في التعاقد مع محمد صلاح لتدعيم النزعة الهجومية للبلوغرانا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة، حدَّد عدة مرشحين للتعاقد معهم لتدعيم مركز الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل، من بينهم الإسباني الآخر ناتشو مونريال لاعب آرسنال الإنجليزي، إلا أنه يفضل التعاقد مع مورينو لصغر سنه، وإمكانياته الهجومية، التي تتناسب مع أسلوب لعب العملاق الكتالوني.



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