صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وتشيلسي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة إكسبريس)

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد للتضحية بجناحه الويلزي غاريث بيل من أجل الحصول على خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب البلوز تشيلسي.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يريد إبرام صفقة تبادلية مع النادي الإنكليزي، يحصل بموجبها على هازارد مقابل إنضمام بيل إلى البلوز.

ويعد هازارد أحد أبرز أهداف ريال مدريد منذ الصيف الماضي، حيث كان يتصدر قائمة النجوم المرشحين لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن التخلص من الجناح الويلزي غاريث بيل يأتي في مقدمة أولويات زيدان، من أجل توفير راتبه المرتفع مقارنة بما يقدمه مع الفريق.

وكان النادي الملكي قد أعلن عن أولى صفقاته الجديدة، منذ يومين، حيث نجح في ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي إلى لمدة 6 مواسم، بداية من الموسم المقبل وحتى شهر يونيو من عام 2025.

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