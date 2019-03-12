هل يكون هازارد أول صفقات ريال مدريد بعد عودة زيدان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة تليغراف)

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد بدأ التحرك فعليًا من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل بناءً على رغبات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

صحيفة ”تليغراف“ البريطانية أشارت في تقرير لها أن إدارة النادي الملكي تُجهز عرضًا ضخمًا لإقناع نادي تشيلسي الإنكليزي بالتخلي عن نجم الفريق إيدين هازارد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البلوز قد حددت مبلغ 115 مليون يورو من أجل الإستغناء عن اللاعب البلجيكي، في حين تأمل إدارة الميرنغي في إتمام الصفقة مقابل 100 مليون يورو.

وكان النادي الإسباني قد أعلن مساء أمس عن عودة مدربه السابق زين الدين زيدان إلى مقعده على رأس الإدارة الفنية في مهمة إنقاذ عاجلة، بعد أن عانى الفريق من موسم كارثي.

وأشارت تقارير إلى موافقة إدارة النادي الملكي على شروط زيدان، وأبرزها إبرام عدد من الصفقات من أجل سد العجز الواضح في مراكز عديدة في تشكيلة الفريق، وخاصة في خطه الأمامي الذي يعاني منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

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