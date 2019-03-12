بيريز يحسم المفاضلة بين نيمار ومبابي بجواب صادم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سكاي سبورتس)

أشعل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، نيران الشائعات في سوق الإنتقالات بتصريح مثير للجدل عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء أمس، لإعلان عودة زين الدين زيدان لتدريب الميرنغي.

وعقب المؤتمر، قام أحد الصحفيين بسؤال بيريز عن خططه في سوق الإنتقالات، وخاصة بالنسبة لثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار، وأيهما يفضل ضمه لصفوف الملكي.

وجاء جواب بيريز أنه يريد الحصول على خدمات الثنائي معًا، وفقًا لما نشرته شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

ومن جانبه أكد زيدان أنه سيركز جهوده خلال الفترة الحالية على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وبعد ذلك يأتي التفكير في الصفقات الجديدة ومستقبل الفريق.

وانتشرت الشائعات بخصوص الصفقات المحتملة للنادي الملكي بمجرد إعلان عودة زيدان لقيادة الفريق، خاصة الصفقة المتوقعة لشغل الفراغ الذي تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يحتاج الميرنغي إلى نجم جديد لقيادة هجومه في الموسم المقبل.

وارتبط النادي الملكي بأسماء بعض النجوم، يأتي على رأسهم الثنائي الباريسي نيمار ومبابي، إضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنكليزي.

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