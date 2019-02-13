رحيل الأسطورة بانكس.. تاركاً خلفه ذكرى صدته التاريخية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خبر مؤسف استيقظ عليه عشاق المستديرة الأمس بعد تلقيهم خبر وفاة حارس مرمى منتخب إنجلترا غوردون بانكس الثلاثاء .

توفي حارس المرمى الإنجليزي، بطل العالم 1996، عن عمر 81 عاما ليلة الاثنين-الثلاثاء، وكتبت عائلته في بيان "بحزن كبير، نعلن وفاة غوردون بسلام في الليل"، مضيفة أنها "مفجوعة" و"فخورة" به.

وبحسب تقارير صحافية، عانى بانكس من سرطان في الكلى منذ ديسمبر 2015.

وفاة بانكس أعادت إلى الأذهان ذكرى "صدّة القرن" التي منع فيها أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من تسجيل هدف في مونديال 1970.

ودافع بانكس عن مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد، واشتهر بصدة مذهلة لكرة لعبها الأسطورة البرازيلية بيليه في مونديال 1970.

وكان بيليه واثقا من أنه تمكن من تسجيل الهدف إلى حد أنه صاح "غول! (هدف!)" قبل أن يتبين له أن بانكس أنقذ الكرة.

ونقل عن أسطورة كرة القدم البرازيلية قوله بعد المباراة "اليوم سجلت هدفا، لكن بانكس أوقفه".

وتوقفت مسيرة بانكس بعمر الثالثة والثلاثين عام 1972 بعد فقدانه النظر بعينه اليمنى نتيجة حادث سير.

وخاض بانكس الجزء الأكبر من مسيرته في صفوف ناديي ستوك وليستر سيتي.

ويعد بانكس من أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم مع السوفياتي ليف ياشين والإيطالي دينو زوف.

مصدر الصورة : fifa

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