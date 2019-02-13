بوغبا يتخلى عن فريقه ببطاقة حمراء.. ويتركه في مأزق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدا بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد شبه غائب الثلاثاء وبعيدا كل البعد عن مستواه في الفترة الأخيرة.في المباراة الكبيرة التي جرت على أرض فريقه فريق مانشستر يونايتد أمام فريق باريس سان جيرمان.

وخسر الشياطين الحمر، في ملعب الأولد ترافورد، بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وفي الدقيقة 89 من عمر المباراة، حصل "بوغبا" على بطاقة حمراء نتيجة حصوله على بطاقتين صفراويتين.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن "بوغبا" أول لاعب في مانشستر يونايتد يتم طرده في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال وذلك منذ "ناني" في مارس 2013 وذلك أمام فريق ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد على مانشستر يونايتد في دور الـ16، آنذاك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كمجموع المباراتين.

وباغت باريس سان جرمان الفرنسي مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي وتغلب عليه 2-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ليكبده الخسارة الأولى في عهد مدربه الموقت النروجي أولي غونار سولسكاير.

وفي المباراة الأولى في المسابقات القارية بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، حقق سان جرمان أفضلية كبيرة قبل مباراة الإياب على ملعبه بارك دي برانس في السادس من آذار/مارس المقبل.

وحمل الفوز بهدفي بريسنل كيمبيمبي وكيليان مبابي في الشوط الثاني، أهمية مضاعفة لسان جرمان، اذ تحقق في غياب نجمي الهجوم البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني، والظهير البلجيكي توما مونييه.

في المقابل، فشل يونايتد في البناء على السلسلة الإيجابية التي حققها منذ تعيين سولسكاير في كانون الأول/ديسمبر الماضي مدربا موقتا بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل على خلفية سوء النتائج. وكانت خسارة الثلاثاء الأولى للشياطين الحمر في 12 مباراة بقيادة مهاجمهم النروجي السابق، بعد 10 انتصارات وتعادل واحد في مختلف المسابقات.

وما سيعقد مهمة يونايتد في مباراة الإياب، غياب بول بوغبا الذي طرد بالبطاقة الصفراء الثانية .

مصدر الصورة : @Btolat

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