كأس آسيا.. مباراة السعودية واليابان تشعل دور الـ16

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من بين 8 منتخبات سبق لها التتويج باللقب الأسيوي، تأهلت 6 منتخبات إلى الدور الثاني (دور الـ16) لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات ما يضاعف حجم الإثارة في الأدوار الإقصائية لهذه النسخة التي تختتم فعالياتها أول فبراير / شباط المقبل.

ويجمع المنتخبان الياباني والسعودي فيما بينهما 7 من ألقاب النسخ الـ16 الماضية للبطولة لكن دور الثمانية في هذه النسخة سيخلو من أحدهما بلا شك حيث يلتقي الفريقان في واحدة من أبرز مواجهات الدور الثاني إن لم تكن أقواها على الاطلاق.

ويتصدر اللقاء بين المنتخبين السعودي واليابان الاثنين (14 بتوقيت السعودية) في الشارقة مواجهات الدور الثاني من حيث القوة.

وقال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، الخميس: "أفكر فقط في المباراة التالية، المباراة المقبلة أمام اليابان"، مضيفا: "أحترم كل الفرق المنافسة".

وتوج المنتخب السعودي (الأخضر) بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة كان آخرها عندما استضافت الإمارات البطولة أيضا وذلك في 1996.

ومنذ ذلك الحين، توج المنتخب الياباني بثلاثة من ألقابه الأربعة في البطولة وذلك في النسخ الخمس الماضية فيما كان اللقب الأول للفريق في 1992.

وقدم المنتخب الياباني الأداء الكافي فقط لتحقيق الفوز في كل من مبارياته الثلاث بالدور الأول للبطولة ولكن فوزه في كل مباراة كان بفارق هدف واحد فقط.

كما تجدر الإشارة الى ان يوم الإثنين يشهد مباراتين اخريين ضمن الدور الـ16:

- الإمارات vs قرغيزستان

- أستراليا vs أوزبكستان

مصدر الصورة: arabic.cnn

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