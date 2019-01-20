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آرسنال يحسم القمة أمام جاره تشلسي بهدفين

أخبار الآن | لندن - إنجلترا ( وكالات )

حافظ أرسنال على آماله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 2-0 على ملعب "الإمارات" مساء السبت، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أرسنال بهذا الفوز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس، متقدما بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47 في المركز الرابع.

وأحرز هدفي أرسنال كل من ألكسندر لاكازيت (14) ولوران كوسيلني (39)

 

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