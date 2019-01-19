تعرفوا إلى أكثر 10 لاعبين تم استبدالهم في المباريات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشهد مباريات كرة القدم، عمليات استبدال اللاعبين، وذلك كإجراءٍ يتم اتخاذه على أرضية الملعب. ومنذ العام 2008، فإنّ هناك لاعبين كثر تم استبدالهم خلال المباريات، وهم على النحو التالي:

اللاعبون مرات الاستبدال خلال المباريات منذ العام 2008 خواكين 132 مرة دافيد سيلفا 136 مرة بيدرو 137 مرة سالمون كالو 137 مرة أجويرو 141 مرة هازارد 143 مرة خوان ماتا 152 مرة كريم بنزيما 158 مرة مارك هامشيك 162 مرة فالتر بيرسا 164 مرة

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