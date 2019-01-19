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تعرفوا إلى أكثر 10 لاعبين تم استبدالهم في المباريات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشهد مباريات كرة القدم، عمليات استبدال اللاعبين، وذلك كإجراءٍ يتم اتخاذه على أرضية الملعب. ومنذ العام 2008، فإنّ هناك لاعبين كثر تم استبدالهم خلال المباريات، وهم على النحو التالي:

اللاعبون مرات الاستبدال خلال المباريات منذ العام 2008
خواكين 132 مرة
دافيد سيلفا 136 مرة
بيدرو 137 مرة
سالمون كالو 137 مرة
أجويرو 141 مرة
هازارد 143 مرة
خوان ماتا 152 مرة
كريم بنزيما 158 مرة
مارك هامشيك 162 مرة
فالتر بيرسا  164 مرة

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