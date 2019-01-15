خلاف ايسكو و سولاري ليس الأول .. اليكم إبرز خلافات في الريال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الخلاف القائم حاليآ بين المدرب سانتيجو سولاري وصانع ألعاب الفريق إيسكو ، ليس الأول في تاريخ فريق ريال مدريد، فالماضي شهد العديد من الخلافات الجلية بين لاعبيه والمدربين.

وبحسب صحيفة ماركا الأسبانية يعاني إيسكو حاليآ من عدم المشاركة مع المدرب سولاري،هذا مايسير الجدل كثيرآ في الوقت الحالي،ففي عام 2017 عانى اللاعب الأسباني من نفس الوضع مع المدرب زين الدين زيدان ،لكن سرعان ما تحسنت الأمور وعاد إيسكو للعب بشكل أساسي.

سولاري يرى إيسكو لاعب غير مجتهد ،ولايصنع الفارق،فدائمآ مايستبعده ،هذا الوضع لايقبله اللاعب صاحب الـ 25 عام،لذا أبرز الصحف تشير لرحيل صانع ألعاب الميرينجي،في حالة إستمرار سولاري على القيادة الفنية للفريق الملكي.

وتناولت ماركا أبرز اللاعبين الذي كان هناك خلاف بينهم وبين مدرب الفريق في الوقت ذاته.

اللاعب ‏زامورانو مع المدرب فالدانو



الحارس ‏كاسياس مع المدرب بوسكي



‏بيكهام مع كابيلو



‏جوتي مع بيلغريني



‏خاميس مع زيدان



‏كاسياس مع مورينهو

بيل مع أنشولوتي

مصدر الصورة : FilGoal

‏ايسكو مع سولاري

مصدر الصور : صحيفة ماركا الأسبانية

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