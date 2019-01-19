جوكوفيتش يواصل مشواره بثبات في أستراليا

أخبار الآن | ميلبورن - أستراليا ( وكالات )

تأهل عملاق التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الروسي دينيس شابو فالوف في مواجهة اليوم السبت

جاء فوز المصنف الأول بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة بواقع ، ستة ثلاثة، ستة أربعة، أربعة ستة، وستة صفر.

وهذا الفوز يضمن لجوكوفيتش حسابيا أنه سيظل المصنف الأول عالميا حتى نهاية البطولة.

وكان جيوكوفتي قد اشتكى من ظروف الإضاءة في الملعب بعد أن أضاءت المصابيح القوية فجأة.

وفي مواجهة ثانية تأهل الكندي مليوس راونيتش بدوره بعد فوز سهل على الفرنسي بيير هوغو هيربيرت بثلاث مجموعات نظيفة، بستة أربعة وستة أربعة وسبعة ستة.

ويبلغ الكندي صاحب الإرسالات القوية الدور الرابع لهذه البطولة للمرة السادسة.

وفي مواجهة في السيدات، تأهلت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور الرابع بفوز سهل على المصنفة الثانية عشرة إليز ميرتينز بستة ثلاثة وستة اثنين.

اقرأ أيضا:

نايكي تزّود الميادين الرياضية بـ"أحذية ذكية"