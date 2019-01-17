نايكي تزّود الميادين الرياضية بـ"أحذية ذكية" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة نايكي الأمريكية إطلاقها حذاء ذكيا جديدا، وعدت بأن تجعله واقعا بعدما ظهرت فكرته لأول مرة في الجزء الثاني من فيلم "العودة إلى المستقبل" إنتاج 1989.

ويعد هذا الحذاء أحدث نسخة من أحذية المستقبل، إذ يمكنه تعديل وضعه على القدم، بالتضييق أو الاتساع، وذلك عبر الهواتف الذكية.

وأطلقت شركة نايكي على الحذاء الجديد اسم "نايكي أدابت" الذي سيباع بحوالي 350 دولارا، ومن المتوقع طرحه للبيع في الأسواق فبراير المقبل، وذلك بعد أن خصصته للاعبي كرة السلة.

ويبرر مدير الابتكار في نايكي إريك أفار ذلك بقوله: "تعمدنا اختيار كرة السلة كأول رياضة يدخل فيها حذاء نايكي أدابت، بسبب المتطلبات الخاصة التي يريدها لاعبو السلة في أحذيتهم".

وأضاف "خلال مباراة كرة السلة تتغير أوضاع واتجاهات أقدام اللاعبين لذا هناك حاجة لتغيير وضع الحذاء بسرعة عن طريق فك الرباط لتخفيف الضغط على القدم، وزيادة تدفق الدم ثم تشديده مرة أخرى لمواصلة اللعب".

وتابع "لذا يمثل الحذاء الجديد عنصرا أساسيا نعتقد أنه سيحسن تجربة اللاعبين". وتقول نايكي إن الحذاء الجديد "يعدل نفسه ذاتيا"، وما عليك إلا التحكم فيه من خلال تطبيق هاتف ذكي يقدم تفضيلات مناسبة.

ويمكن للاعبي كرة السلة إدخال إعدادات خاصة ومتنوعة تناسب كل وقت من المباراة، فيمكنهم فك الحذاء وتخفيف الضغط على القدم أثناء الراحة والخروج من الملعب ثم إعادته لوضعه السابق أثناء الدخول.

وسيخزن التطبيق هذه الإعدادت التي يمكن للرياضيين مشاركتها مع نايكي. وكانت نايكي أطلقت عام 2012 حذاء ذكيا مصمما للعدائين ويناسب قياسات مختلفة، لكن توقيته لم يكن جيدا واختفى من الأسواق.

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