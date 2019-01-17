تويتر يطلق خاصية التغريدات حسب الأهمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة تويتر عن خاصية جديدة تتعلق بعرض التغريدات حسب الأهمية أو الترتيب الزمنى, إلى مستخدمى تطبيقها على نظام أندرويد، وذلك بعد إطلاق الميزة لتطبيق تويتر على نظام iOS لأجهزة آيفون وآيباد من آبل فى 18 ديسمبر الماضى.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضى عن إطلاق الميزة التى تسمح للمستخدمين بالاختيار, بين عرض التغريدات حسب الأهمية أو حسب الترتيب الزمنى، وذلك فى محاولة لتسهيل عرض التغريدات حسب ظرف المستخدم.

ولاستخدام الميزة الجديدة يتم الضغط على زر شكل ثلاثة نجوم للتبديل بين طريقتى العرض، وكانت الشركة قد قالت إن هذه الخطوة تأتى اعترافًا بحقيقة أن "تويتر غالبًا ما يكون مفيدًا للغاية فى الوقت الفعلى، خاصة خلال الأحداث المباشرة مثل الألعاب الرياضية أو جوائز الأوسكار".

وأعلنت تويتر عن إطلاق الميزة لمستخدمى تويتر فى تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمى، إذ قالت: "أندرويد، إليكم. اعتبارًا من اليوم، انقر (زر النجوم) للتبديل بين التغريدات الأحدث والأهم".

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