شاهد.. نجما يوفنتوس بالزي الخليجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطعي فيديو لنجمي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني ميرالم بيانيتش، وهما بالزي الخليجي بعد وصولهما إلى مدينة جدة للعب السوبر الإيطالي.



كما تناقل عشاق كرة القدم ونادي ميلان الإيطالي مقطع فيديو لمهاجم ميلان الشاب، باتريك كوتروني 21 عاما، وهو يرتدي على رأسه الشماغ السعودي ويتحدث باللغة العربية.

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يذكر أن فريقا يوفنتوس وميلان حاليا في مدينة جدة السعودية التي تستضيف مباراة السوبر الإيطالي بين الفريقين العريقين.

ويخوض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وفاز كل من ميلان ويوفنتوس باللقب 7 مرات، وسينفرد الفائز في مباراة الأربعاء بصدارة عدد ألقاب المسابقة.