برشلونة يتعثر مجددًا أمام أتلتيك بيلباو

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

واصل نادي برشلونة، نتائجه المحبطة في الدوري الإسباني، بتعادله بهدف مقابل هدف ، أمام ضيفه أتلتيك بيلباو، في سابع جولات الليغا.

وسجل دي ماركوس، هدف أتلتيك بيلباو في الدقيقة 41، بينما تعادل منير الحدادي، لبرشلونة في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل، يرفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة، في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، مقابل 7 نقاط لأتلتيك بيلباو في المركز الرابع عشر.

البداية كانت من الجانب الكتالوني، بتسديدة قوية من لويس سواريز، مهاجم البارسا، من خلال ركلة حرة في الدقيقة السابعة.

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