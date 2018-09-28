اللاعب الدولي ساديو ماني يخرج عن صمته

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى اللاعب الدولي ساديو ماني مهاجمُ ليفربول الإنجليزي، عدم التوافق ِ بينه وبين ثنائي الهجوم في النادي، اللاعب المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وصرح ماني إنه في كرة القدم لابد من أتخاذ القرار الأفضل لصالح الفريق، حيث يستوجب التركيز لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات.

كما تعرض ماني للانتقادات الحادة في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامه بالأنانية لعدم تمريره الكرة لزميله محمد صلاح في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، حين فضل التمرير لزميله الغيني نابي كيتا، الذي أضاع الفرصة، وليس للنجم المصري الذي كان في موقع أفضل للتهديف.

اقرأ أيضا:

موراي يبلغ ربع نهائي بطولة شينتشين للتنس

ألمانيا تفوز بتنظيم "يورو 2024"