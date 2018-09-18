برشلونة يفوز على آيندهوفن بأربع أهداف

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (وكالات)

فاز فريق برشلونة الاسباني على فريق آيندهوفن الألماني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة هدف التقدم في الشوط الأول بالدقيقة 32 إثر ركلة حرة مباشرة ثم سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 75 قبل أن يعود ميسي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 ثم الهدف الرابع في الدقيقة 88 في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في برشلونة.

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