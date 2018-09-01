مورينيو يصف نفسه بـ "الأعظم" ويرد على منتقديه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قال البرتغالي جوزيه ‏مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه أحد أعظم مدربي كرة القدم في العالم، حتى وإن لم يحقق فريق مانشستر يونايتد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاءت تصريحات مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي، ردا على الانتقادات التي طالته بعد البداية المتواضعة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف مورينيو: "‏جونز مصاب وسيغيب عن مباراة بيرنلي، وروميرو ودالوت سيلعبان مع الفريق الرديف الليلة، وروخو عاد للتدريبات".

وأضاف: "أنا المدرب الوحيد الذي فاز ببطولات في إيطاليا وإسبانيا وانجلترا، ‏والمركز الثاني في الموسم الماضي أحد أعظم إنجازاتي".

وواصل: "‏حظيت بنجاح عظيم الموسم الماضي وهذا ما لا تريدون ربما الاعتراف به".

وتابع: "‏قبل موسمين حظينا بموسم مذهل لأننا فزنا بـ يوروبا ليغ، فزنا بها لأنها كانت مستوانا، ‏ونحن آخر فريق إنجليزي يحقق بطولة أوروبية".

واستطرد: "‏أنا المدرب الوحيد الذي فاز بـ 8 بطولات "دوري" في إيطاليا واسبانيا وانجلترا، ليست بطولات ثانوية، والمركز الثاني الموسم الماضي أحد أعظم إنجازاتي".

وأكمل: "‏ارتكبنا بضعة أخطاء ضد توتنهام وعوقبنا عليها، لكن أظهر اللاعبون شغفًا حقيقيًا وأعتقد أن ردة فعل الجماهير كانت للاعبين ولم تكن لي".

وأشار بقوله: "‏لدينا مباراة صعبة جدًا هذا الأسبوع ولكننا متفائلون، وجماهير توتنهام لم تهتف بتلك الأهزوجة عندما تغلبنا عليهم في ويمبلي قبل أشهر، ‏ولم يكن الشغف في مباراة توتنهام منّي بل من اللاعبين، لقد أظهروا كل شيء باستثناء تسجيل الأهداف".

‏وأردف: "حسنًا خسرنا والخسارة تعني 0 نقاط ولكن الفريق قاتل، وأعتقد أن الجماهير قررت أن يكون لها ردة فعل تجاه قتال اللاعبين، ‏وبسبب ردة فعل الجماهير بعد مباراة توتنهام لم يكن هذا الأسبوع صعبًا على الإطلاق بل كان أسبوعًا اتسمت فيه الإيجابية على الجميع".

وتحدث ‏مورينيو عن عقد أنتوني ‎مارسيال: "علينا أن ننتظر حتى يتم الأمر رسميًا، في الوقت الحالي الموضوع لم يُحسم رسميًا"، وأكمل ‏مورينيو عن ‎لوك شاو: "أسبوع مميز بالنسبة له سينتهي بمباراة كبيرة ضد بيرنلي وهي الأهم بالنسبة له الآن".

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