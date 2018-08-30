مودريتش يتوّج أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على صلاح ورونالدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



جرى سحبُ قرعةِ دوري أبطال أوروبا قبل ساعة من الآن، ليتم توزيعُ بعضِ الجوائز على لاعبي الأندية الأوروبية الرياضية، وحصل اللاعبُ الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني، على جائزةِ أفضلِ لاعب في أوروبا، كما حصلت على جائزة أفضل لاعبة في القرعة الدنماركية بيرنيل هاردر.

وحصل لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي ولاعب ريال مدريد الاسباني السابق كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل مهاجم، كما حصل مودريتش على جائزة أفضل متوسطِ ميدان، بينما كانت جائزةُ أفضلِ مدافعٍ ضمن قرعة أبطال أوروبا، من نصيب لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، وأخيراً تم اختيار الكوستاريكي كيلور نافاس حارسُ ريال مدريد كأفضل حارس ضمن قرعة أبطال أوروبا.





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