كلوب يعلق على أزمة محمد صلاح والإتحاد المصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد يورغن كلوب المديرُ الفني لـِ لـيفربول أن مهاجمه وهدافِ الفريق الموسم الماضي محمد صلاح مازالَ يرغب في الدفاعِ عن ألوانِ منتخب بلاده ويأمُل في إيجادِ حلٍ سريع لخلافه مع الاتحاد المحلي. وعلق كلوب على هذه الأزمة قائلًا إن صلاح سيشارك في هذه المباراة لأن “قلبه مُعلق بمنتخبِ بلاده”، نافيًا ما تردد عن اعتزالِ النجم المصري دوليًا إِثرَ هذه الأزمة.

واستخدم صلاح ومدير أعماله رامي عباس وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن المظاهر السلبية التي شابت المعسكر الأخير للفريق المصري في كأس العالم في روسيا وطلبا عدم تكرارها مع انضمام هداف ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للفريق بعد أيام لمواجهة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وقال صلاح البالغ من العمر 26 عامًا إن بعض الجماهير توقظه من نوعه في الساعات الأولى من الصباح لالتقاط صور معه خلال إقامته في معسكر المنتخب فضلًا عن أنه طالب بتوفير تأمين لبعثة الفريق وليس لشخصه فقط خلال فترة المعسكرات.

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وستلتقي مصر مع النيجر السبت المقبل واستدعى المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري صلاح للانضمام للتشكيلة رغم تصاعد الأزمة مع الاتحاد المصري.

ونفى المدير الفني الألماني وجود أي تأثيرات لهذه الأزمة على اللاعب مع ناديه ليفربول، موضحًا “لا يمكنني رؤية ذلك (كونها مشكلة) في الوقت الحالي. صلاح يريد اللعب لمنتخب بلده، من هنا (قلبه) ويريد اللعب معنا. إذن البقية تتعلق بتفكيره”.

“متى كانت آخر مرة كان فيها لاعب مثله في مصر؟ هكذا هو الحال. انهم بحاجة (الاتحاد المصري) إلى التعود على ذلك. حتى الآن ربما لم تكن الأمور مثالية لكن يجب تغيير ذلك وسيكون كل شيء على ما يرام في النهاية. إنه شخص ذكي للغاية. سوف يحل الأمر، أنا متأكد”.

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