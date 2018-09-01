ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتجهُ الأنظار اليوم إلى ملعبِ سنتايجو بيرنابيو، عندما يستضيف ريال مدريد ضيفه ليجَانيس، وسطَ تحدياتٍ وتغييراتٍ جديدة طرأت على الملكي منذ الموسم الماضي. حيثُ تستعد الجماهير لاستقبال فريقها تحت قيادةِ المدرب الإسباني لوبتيجي الذي امتلك إرثاً ثقيلاً من الفرنسي زين الدين زيدان بنجاحاته الكبيرة بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية ولقب للدوري الإسباني ومثله لكأس إسبانيا، بالإضافة لبطولتين للسوبر الأوروبي ومثلهم للسوبر المحلي وكأس العالم للأندية في مناسبتين.

وبالتالي فالمدرب الإسباني يسعى لموسم كبير حافل بالتحديات، خصوصاً وأن تعاقده مع النادي الملكي كان مثيراً للجدل، بعد إعلان نبأ التعاقد معه قبل يومين من انطلاقة كأس العالم، مما أدى لإقالته من منصبة من تدريب المنتخب.

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النتائج التي حققها لوبتيجي منذ توليه لمهمة تدريب الريال ليست مبشرة، بعد خسارته لقب السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد ، بالإضافة لتحقيقه فوزين في مسابقة الدوري الإسباني دون إقناع تام رغم صدارة الدوري بفارق الأهداف، ومن ناحية أخرى، تستعد جماهير ريال مدريد لاستقبال نجم جديد يحمل الرقم 7 خلفاً للأسطورة المدريدية كريستيانو رونالدو الذي تعودت جماهيره على مشاهدته بأرضية ميدانها، بعد التوقيع مع الدومنيكاني ماريانو دياز صاحب الـ 25 عاماً وقادماً من ليون الفرنسي، المهاجم الذي انتقل لصفوف الفريق الفرنسي قبل عام قدم موسماً استثنائياً بتسجيله 18 هدفاً ليعود مرة أخرى لصفوف ناديه، غير أن اختياره الرقم 7 سيسلط عليه الضوء والضغوطات بعد رونالدو الذي قاد فريقه للكثير من الإنجازات.

وبنفس الجولة، يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز أمام مستضيفه سلتا فيجو في الجولة الثالثة بعد تعثره في بداية الموسم خارج ملعبه بالتعادل 1-1 أمام فالنسيا، والفوز في الجولة الثانية على ملعبه بهدف نظيف على حساب رايو فاليكانو، وكانت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني غير مقنعة، بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي، إلا أن مواجهات الدوري لم تكن كما كان متوقعاً بحصده 4 نقاط من جولتين.

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