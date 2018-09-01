تعيين الفرنسي تيري هنري مساعدا أول لمدرب منتخب بلجيكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي بقيادة روبيرتو مارتينيز، ترقية الفرنسي تيري هنري إلى المساعدِ الأول للمدير الفني بمنتخب الشياطين الحمر. وفشلت المفاوضات التي كانت قائمة بين هنري و بوردو الفرنسي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب عدمِ الوصول إلى اتفاقٍ حول المقابل المادي، فيما جاء رحيل الإنجليزي جرايم جونز مساعد المدرب البلجيكي في صالح نجم الأرسنال السابق، ليخلفه.

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ورحل جرايم عن المنتخب البلجيكي ليصبح مساعدا للمدير الفني دارين مور مدرب وست بروميتش ألبيون. وكان هنري المساعد الثاني لمارتينيز، وتولى الهداف التاريخي لأرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا الذي توج معه بلقب كأس العالم 1998، بشكل خاص تدريب المهاجمين في منتخب بلجيكا الذي حل ثالثا في مونديال روسيا في يوليو الماضي، للمرة الأولى في تاريخه.

من جهته أبدى مارتينيز سعادته ببقاء هنري في الإطار الفني، مؤكدا أن مساهمته ستكون كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية في الفترة القادمة بعد مونديال روسيا. يذكر أن هنري دخل في مفاوضات الفترة الماضية مع نادي بوردو الفرنسي ليخلف الأوروغواياني غوستافو بوييت في منصب المدير الفني، إلا أن هذه المفاوضات باءت بالفشل في نهاية المطاف.

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