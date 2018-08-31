قرعة "سهلة" للكبار في مجموعات دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسفرت قرعة دور المجموعاتِ لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سُحبت مساء الخميس، بمدينة موناكو الفرنسية، عن قرعةٍ سهلة لكبار أوروبا، باستثناءِ المجموعة الثالثة التي عرفت وقوع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانب ليفربول الإنجليزي، و نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي.

وجاء ريال مدريد، بطل النسخِ الثلاث الأخيرة وحاملِ الرقم القياسي في عددِ مرات الفوز بالبطولة القارية ثلاث عشرة مرة، في المجموعةِ السابعة، التي ضمّت أيضاً روما الإيطالي، وسسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.

أما جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتوّج بلقب النسخة الماضية من الدوري الأوروبي، وبطل كأس السوبر الأوروبي هذا الموسم، فقد وقع في المجموعة الأولى برفقة بوروسيا دورتموند الألماني، وموناكو الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي.

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ولم ترأف القرعة ببرشلونة الإسباني؛ إذ أوقعته في المجموعة الثانية برفقة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وإيندهوفن الهولندي، وإنتر ميلان الإيطالي، في حين ضمّت المجموعة الثامنة أندية يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني، ويانغ بويز السويسري.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الخامسة بجانب بنفيكا البرتغالي، وأياكس أمستردام الهولندي، وأيك أثينا اليوناني، بينما وضعت القرعة مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السادسة برفقة شاختار دونيتسك الأوكراني، وليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني.

أما المجموعة الرابعة فكانت في متناول الجميع من حيث إمكانية التأهل لدور الـ 16؛ وذلك بوقوع لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وغلطة سراي التركي فيها.

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