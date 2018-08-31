قرعة دوري أبطال أوروبا..مواجهات نارية ينتظرها عشاق المستديرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

سحبت مساء الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2018/2019، والذي تقام جولته الأولى يومي 18 و19 أيلول/سبتمبر المقبل، وكشفت القرعة عن مواجهات نارية.

وجاءت المجموعات على الشكل التالي:

سيلتقي في المجموعة الأولى أتليتكو مدريد وبروسيا دورتموند وموناكو و كلوب بروغه.

وتضم المجموعة الثانية برشلونة وتوتنهام وبي إس آيندهوفن وإنترناسيونالي.

ويلعب في المجموعة الثالثة باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول وغريفينا زيفيزدا أو "النجم الأحمر".

وتضم المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكة وغالاطا سراي.

ويتنافس في المجموعة الخامسة بايرن ميونيخ وبنفيكا وأياكس وأيك أثينا.

أما المجموعة السادسة، فتضم مانشستر سيتي وشختار دونتيسك وليون و الوافد الجديد هوفنهايم.

وفي المجموعة السابعة، يتنافس ريال مدريد وروما وسيسكا موسكو وبليتزيري.

ويتنافس في المجموعة الثامنة يوفنتوس ومانشستر يونايتد وفالنسيا ويانغ بويز.

ويصنف "يويفا" الفرق وفقا لنتائجها في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في يونيو 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب ميتروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.

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