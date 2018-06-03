إقبال كبير على شراء قميص نيجيريا ونفاده من الأسواق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أثارت قمصان المنتخب النيجيري في كأس العالم الكثير من الجدل في جميع أنحاء العالم، بعد بيعها بالكامل عقب طرحها في الأسواق بساعات قليلة.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية: إن الجماهير ملأت أحد متاجر شركة “نايكي” الأمريكية لصناعة الملابس الرياضية في شارع أوكسفورد؛ للحصول على قميص “النسور الخضر”.

واحتشد المئات من الجماهير أمام متجر “نايكي تاون” في لندن للفوز بقميص نيجيريا في المونديال، الذي يعتبره الكثيرون أحد أفضل قمصان المنتخبات عبر التاريخ، ما دفع نايكي لتأخير طرح القميص الأسبوع الماضي لتوفير أكبر عدد ممكن منه.

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