الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 تثير الجدل بين المشجعين

أخبار _الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأغنية الرسمية لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، حيث حملت إسم "Live it up" من أداء المغني الأمريكي نيكي جام وبمشاركة النجم العالمي ويل سميث والمغنية الألبانية إيرا إستيريفي، فيما تكفل بالإنتاج الموسيقي الأمريكي ديبلو.

وتعرضت الأغنية لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين اعتبروا الطابع الأميركي اللاتيني لها غير مناسب للبلد المضيف روسيا، بحسب ما أوردت رويترز.

وشبه كثيرون الأغنية الخاصة بمونديال روسيا 2018 بالأغنيات السابقة غير الموفقة للدورات السابقة من كأس العالم مثل أغنية شاكيرا "واكا واكا" في نهائيات عام 2010 بجنوب أفريقيا.

وأبدى آخرون استغرابهم بشأن المشاركين في العرض مع سميث، ومنهم نيكي جام المولود في بويرتوريكو، والمغنية إرا إستريفي التي تصف نفسها بأنها" ابنة كوسوفو الألبانية"، علما أن الدول الثلاث لن تشارك في النهائيات.

وشجع آخرون ممن استمعوا إلى الأغنية إيقاعها القوي، ووصفها أحد المستخدمين بأنها رائعة ومناسبة لأجواء كأس العالم.

ونقلت وكالة رويترز عن سميث قوله في بيان "إنه لشرف لي أن يطلب مني تقديم أغنية في كأس العالم 2018".

الفيفا أوضحت في بلاغ على موقعها الرسمي أنه سيتم تنظيم عرض حي للأغنية في تاريخ 15 يوليو/تموز القادم، موعد إجراء المباراة النهائية، مشيرة في ذات البيان إلى أن الفنان بيتبول هو من كان قد تكلف بأداء أغنية نسخة البرازيل الماضية "We are One"، فيما كانت شاكيرا هي من أدت أغنية "Waka Waka" الخاصة بنهائيات جنوب إفريقيا والتي لاقت شهرة كبيرة.

وسوف تنطلق بطولة كأس العالم 2018 والتي تحتضنها روسيا العام الحالي في 14 يونيو / حزيران.

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