محمد صلاح يرفض الرد عند سؤاله عن راموس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حاول أحد الصحافيين الإسبان توجيه عدة أسئلة للنجم المصري محمد صلاح، فور وصوله، الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي السبت الماضي.

وسأل الصحافي صلاح حول طبيعة الإصابة؟ وهل هو حزين مما فعله سيرخيو راموس معه وهل تعمد إصابته؟ لكن اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي رفض الرد.

وباغت الصحافي الإسباني صلاح بسؤال آخر حول إمكانية انتقاله الموسم المقبل للعب في صفوف ريال مدريد؟ فرد صلاح بابتسامة خفيفة.



ثم واجهه الصحافي بسؤال آخر وهو هل أنت جاهز لكأس العالم، طالباً من صلاح الرد، إلا أن الأخير التزم الصمت قبل أن يتركه ويسلم أمتعته لأحد مستقبليه في المطار.

كان اتحاد الكرة المصري قد أكد أن محمد صلاح سيتوجه للعلاج في إسبانيا الثلاثاء، حيث تم اختيار إسبانيا وفقاً لتقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح وفريق ليفربول.

ومن المقرر أن يتوجه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الأربعاء إلى إسبانيا، يرافقه الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي، ومتابعة فترة علاج اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد إن محمد صلاح بدأ برنامجه العلاجي الأحد، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب على روحه العالية وتصميمه على العودة سريعاً إلى صفوف المنتخب.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكتفه أثناء المباراة، نتيجة الاحتكاك العنيف بقائد دفاع الريال سيرخيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة قبل أن يخرج باكياً من الملعب.

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