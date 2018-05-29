الاتحاد المصري يكشف عن مدة ومكان علاج محمد صلاح

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (وكالات)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له على حسابه في فيسبوك أن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي سينتقل الثلاثاء إلى إسبانيا لتمضية فترة علاجية من الاصابة التي تعرض لها السبت، ويأمل من خلالها ان يكون جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم.

ولم يعلق النادي الانجليزي حتى مساء الاثنين على المعلومات التي أوردها الاتحاد المصري في بيانه .

وتعرض اللاعب للإصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، إثر احتكاك مع قائد ريال سرجيو راموس، وخرج من الملعب متألما، مما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال (14 يونيو- 15 يوليو).

وفي بيانه على فيسبوك الاثنين، أشار الاتحاد المصري إلى أن بعثة منه تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا ستتوجه، الأربعاء، إلى بريطانيا "للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك، والذين سيتوجهون إلى إسبانيا غدا (الثلاثاء) لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضح أنه "تم اختيار إسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح"، وأن الأخير سيبقى هناك "حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".

وكان صلاح قد أكد في تغريدة له عبر "تويتر" الأحد "كانت ليلة صعبة جدا، إلا أنني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

وأضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".

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