محامي مصري يرفع دعوى قضائية بمليار يورو ضد سيرجيو راموس

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( وكالات )

قدم محام مصري دعوى قضائية بمليار يورو ضد سيرجيو راموس بعد التحدي الذي انتهى به نهائي بطولة دوري أبطال وروبا بخسارة لفريق محمد صلاح

وأجبر نادي ليفربول صلاح على الخروج من الملعب في البكاء في النصف الأول من مباراة السبت في كييف ، حيث فاز ريال مدريد على ليفربول 3-1.

وكانت هناك مخاوف فورية من أن الفائز بالدور الذهبي في الدوري الممتاز سيغيب عن كأس العالم ، لكن صلاح يطالب بأنه "واثق" من صنع البطولة في روسيا.

على الرغم من ذلك ، صرح باسم وهبة أنه رفع دعوى قضائية ضد راموس جاء ذلك عبر التلفزيون المصري.

وقال في حديث لصحيفة صدى البلد: "لقد أصاب راموس صلاح عمداً بجراحه ، ويجب أن يعاقب على أفعاله ، وقمت برفع دعوى قضائية وشكوى إلى FIFA" ، وسأطلب التعويض الذي يمكن أن يتجاوز مليار يورو للأذى الجسدي والنفسي الذي أعطاه راموس لصلاح والشعب المصري.

وزعم فريق مصر الطبي أن صلاح عانى من "التواء في أربطة الكتف" ، ولكن نأمل أن يكون متاحًا لكأس العالم.

ويواجه المصريون أوروجواي في مباراتهم الافتتاحية لكأس العالم يوم 15 يونيو.

مصدر الصورة: mirror.co.uk



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