ليفربول يفوز بخماسية على روما في نصف نهائي الابطال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أطبق محمد صلاح أنيابه بلا رحمة على عنق فريقه السابق روما، وقاد ليفربول الإنجليزي لاكتساح الفريق الإيطالي 5-2 في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب أنفيلد، الثلاثاء.

وتقدم المضيف ليفربول 5-صفر، بثنائيتين لصلاح (36 و45+1) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (61 و69) وهدف خامس للسنغالي ساديو مانيه (56)، قبل أن يحقق روما عودة متأخرة بتسجيله هدفين عن طريق البوسني أدين دجيكو (81) والارجنتيني دييغو بيروتي (85 من ركلة جزاء).

وبعد بداية ساخنة من الفريقين، تخللها محاولات خطرة من الضيف، سدد صلاح كرة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 45، تلقى صلاح كرة من روبرتو فيرمينو فراوغ مدافع روما وسدد الكرة بهدوء فوق أليسون حارس روما لتذهب إلى الشباك.

وفي الدقيقة 56، صنع صلاح الهدف الثالث عبر تمريرة متقنة لساديو ماني الذي أودعها الشباك الإيطالية.

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