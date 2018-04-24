اللاعب محمد صلاح حديث العرب على تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

حصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح على جائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري لعام 2017/ 2018.

وتفوق صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، على كل من كيفن دي برويني، هاري كين، ليروي ساني، ديفيد سيلفا، ديفيد دي خيا، في التصويت من قبل زملائه اللاعبين.

وقال صلاح: "إنه شرف لي، خصوصا أنه تصويت من اللاعبين. أنا سعيد وأشعر بالفخر".

وكان لهذا الخبر صداه على مواقع التوصل الاجتماعي عربيا وعالميا إذ تصدر اسم محمد صلاح قائمة الترند في عدد من دول العالم.

وظهر عدد من الهاشتاغات نذكر منها #محمد_صلاح و #الاسطوره_محمد_صلاح و mo salah باللغة الإنكليزية.

ووصل عدد التغريدات التي تحدثت عن الخبر إلى أكثر من 200 ألف تغريدة، والتي كان أبرزها ماغرد به اللاعب أبو تريكة قائلا:

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



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