ميسي.. يستعيد صدارة المركز الأعلى دخلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحتل ليونيل ميسي الأرجنتيني لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم المركز الأعلى دخلا بين اللاعبين في العالم في موسم 2017-2018، متفوقاً على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، وفقا لدراسة أجرتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية

وسيطر اللاعب الأرجنتيني على المركز الأول ضمن ترتيب الخمسة الأوائل لأكثر اللاعبين دخلا مع احتساب دمج الرواتب الكاملة (قبل اقتطاع الضرائب) والمكافآت والعائدات الإعلانية المتراكمة خلال الموسم الحالي والتي بلغ مجموعها 126 مليون يورو، مقابل 94 مليونا لرونالدو.

ونجح ميسي في إزاحة رونالدو عن صدارة الترتيب الذي تبوأه العام الماضي مع 87.5 مليون يورو أمام ميسي بالذات (76.5 مليونا).

ويتقاسم اللاعبان جوائز الكرة الذهبية منذ عام 2008 مع خمس كرات لكل واحد منهما، وهو رقم قياسي.

وحل في المركز الثالث في الترتيب البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي والذي يتعافى في الوقت الحاضر من عملية جراحية أجريت له في البرازيل.

وقد وصلت عائدات نيمار إلى 81.5 مليون يورو. أما الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد فيحتل المركز الرابع (44 مليونا) متقدما على المدافع الإسباني جيرار بيكيه لاعب برشلونة (29 مليونا).

وتقدم البرازيلي نيمار على جميع لاعبي الدوري الفرنسي بدون أي مفاجأة، بعدما بات أغلى لاعب في العالم بانتقاله من برشلونة إلى نادي العاصمة. أما الفرنسي كيليان مبابي، فدخل للمرة الأولى في التصنيف إلى جانب زميليه في سان جيرمان الأوروغوياني إدينسون كافاني والبرازيلي تياغو سيلفا.

وكان المهاجم الكولومبي لموناكو راداميل فالكاو اللاعب الوحيد من خارج سان جيرمان في المراكز الخمسة الأولى لأعلى اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي.

ومن جهة أخرى، حافظ البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد الإنكليزي) على صدارة ترتيب أعلى المدربين دخلا، أمام الإيطالي مارتشيلو ليبي (مدرب منتخب الصين)، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي).

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