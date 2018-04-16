انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات (غرفة الأخبار)

تنطلقُ الاثنين النسخة العاشرة من بطولةِ أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في مدينةِ زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر 13 يوما حتى 28 أبريل الجاري.

ويشاركُ في الحدث الرياضي، الذي تبلغُ قيمة جوائزهِ 4 ملايين درهم إماراتي، أكثر من 9 آلاف لاعبٍ ولاعبة يمثلونَ أكثر من 100 دولة من مختلفِ أنحاءِ العالم.

ويتخلل هذا الحدث الرياضي تدشين مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو بمشاركة 6400 لاعب ولاعبة، ويستمر من اليوم (الاثنين) حتى 21 أبريل الجاري.

ويشارك في هذا المهرجان فئات عدة، من بينها فئة الأشبال والشباب من سن 4-17 سنة، وفئة الحزام الأبيض للكبار، وفئة الأساتذة 3 و4 بجميع فئات الأحزمة.

وتستقبل البطولة العالمية للجوجيتسو جمهورها اعتبارا من اليوم وعلى مدار 13 يوما في صالة "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية مجانا، حيث ترافق البطولة فعاليات متنوعة.

اقرأ أيضا:

على عكس ما تتصور.. فوز فريقك الرياضي خطر على صحتك