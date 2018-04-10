على عكس ما تتصور.. فوز فريقك الرياضي خطر على صحتك

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة طبية حديثة، أنه على عكس المعروف قد يؤدي تحقيق فريقك المفضل للانتصارات، لزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان"، يزداد الخطر بشكل كبير بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما.

وقام فريق البحث بالاستعانة بفريق مونتريال كاناديانز، والذي يعد أقدم فريق هوكي جليد كندي، ويشتهر بشغف مشجعيه.

وقام باحثون في معهد مونتريال للقلب بفحص بيانات القبول للمرضى الذين يظهرون أعراض الإصابة باحتشاء عضلة القلب، في اليوم اللاحق لمباريات الفريق.

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ووجد الباحثون أنه في حالة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، ارتبطت المباريات التي فاز بها الفريق بزيادة قدرها 40% في معدل حالات الإصابة بالنوبات القلبية، على عكس المباريات التي يهزم فيها الفريق.

ولم يتمكن الباحثون من تفسير السبب الذي يجعل المباريات التي يفوز بها الفريق، هي الأكثر تحفيزا للتعرض للنوبات القلبية.

وكانت دراسات سابقة قد وجدت علاقة بين الاستجابات العاطفية القوية وقابلية الإصابة بالنوبات القلبية، وهو الأمر الذي تم تفسيره بأن مشاهدة الانتصار قد تكون ذات أهمية عاطفية أكثر للمشجع من الهزيمة.

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