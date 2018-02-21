سباق على الجليد بين بيكهام وابنه.. لمن الغلبة؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر النجم الانكليزي ديفيد بيكهام "فيديو" على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أثناء دخوله في سباق ودي مع ابنه كروز أثناء التزلج على الجليد في إحد المتنزهات المخصصة لتلك الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المنطقة التي اختارها بيكهام، لتأسيس ناديه الكروي الجديد في مدينة ميامي الأمريكية، والمقرر أن يشارك في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم بداية من عام 2020، تحاصرها الكثير من المشاكل.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن حي "أوفر تاون" الذي اشترى فيه بيكهام قطعة أرض كبيرة تبلغ مساحتها 9 فدان، من أجل بناء ملعب فريقه الجديد، معروف عنه انتشار تجارة المخدرات، وجرائم القتل.

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كما سبق أن شهد الحي اضطرابات عرقية وحروب أهلية فى ثمانينيات القرن الماضي.

وتؤكد الصحيفة أن بيكهام تلقى تحذيرا حول ضرورة تعزيز أمنه وأمن ناديه الجديد، بسبب الاضطرابات التى يشهدها حي "أوفر تاون".

كما أن أعضاء المجلس المحلي للمدينة طالبوا النجم الإنكليزى بضرورة تقديم خطة أمنية، لضمان سلامة الجماهير التى سوف تحضر المباريات من أرض الملعب.

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