نهائي ليبرتادوريس على ملعب سانتياغو بيرنابيو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يدخل ريفر بليت غمار التحدي والتنافسية العالية أمام غريمه الأزلي بوكا جونيورز، في المواجهة التي تجمعهما في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، التي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد قرر إقامة إياب نهائي ليبرتادوريس في "سانتياجو برنابيو" بعدما كان قد تأجل لأجل غير مسمى إثر تعرض حافلة بوكا لهجوم من قبل مشجعي الخصم لدى توجهها إلى ملعب " معقل ريفر لخوض المباراة التي كانت مقررة في 24 نوفمبرالماضي.

فبعد سيل من التأجيلات لإياب نهائي البطولة -بسبب الهجوم الذي وقع ضد حافلة لاعبي بوكا- صدر قرارا مفاجئا بنقل هذه المباراة إلى مدريد.

ولم يعد هناك أحد غير مكترث بهذا النهائي ذو المشاعر القوية والذي تخطى كل التوقعات، فقد تحدث عنه الكثير بدءا من رؤساء الحكومة مرورا بفنانين ولاعبين سابقين ومدربين وأبدوا آرائهم فيه.

وبعد قرار نقل المباراة إلى مدريد، يرى فريق "المليونيرات" أن حقه في خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره قد سلب منه، وعلى الجانب الآخر يشكو فريق بوكا كل ما حدث أمام المحكمة الرياضية مطالبا باعتبار غريمه مهزوما أسوة بما حدث في عام 2015.

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